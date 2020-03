Camilla fica furiosa com Meghan Markle

A última viagem de Meghan Markle a Inglaterra enquanto membro sénior da família real britânica continua a dar que falar. Além de toda a polémica com a alegada troca de insultos com a cunhada, Kate, no Palácio de Buckingham, a duquesa de Sussex também deixou Camilla completamente enfurecida.Tudo porque depois do seu último ato oficial, que decorreu no dia 9, a propósito das celebrações do Dia da Commonwealth, Meghan decidiu fazer uma saída "a título pessoal", ou seja, fora da sua agenda oficial, antes de regressar definitivamente ao Canadá, e fez uma visita ao Teatro Nacional e a uma escola em Londres.Até aqui parece uma atitude inofensiva. No entanto, à mesma hora, Camilla Parker Bowles estava a discursar no ‘Festival das Mulheres do Mundo’, um evento importante para si, por isso tinha até havido um pedido dentro do Palácio para que nenhum membro fizesse aparições nessa altura para não ofuscar o momento.Mas parece que Meghan não obedeceu e até fez questão de mostrar o que andava a fazer nas redes sociais, uma vez que partilhou um vídeo das visitas na sua página de Instagram Sussex Royal.Nas redes sociais as opiniões dividem-se e os fãs da antiga atriz dizem que ela teve essa postura para se vingar de todo o sofrimento que Camilla provocou a Diana. Aliás, no último evento oficial, Meghan prestou uma homenagem à princesa com o guarda-roupa escolhido.O príncipe Harry está finalmente de volta ao Canadá. Meghan já tinha regressado devido às saudades que sentia do pequeno Archie, de dez meses. Contudo, Harry teve de manter-se no Reino Unido mais alguns dias e só regressou agora a casa. A partir do dia 1 de abril, o casal separa-se em definitivo da família real britânica e torna-se independente.No último encontro, William e Harry mal se falaram e não esconderam o mal-estar publicamente. "A relação entre os dois mudou para sempre", revelou uma fonte próxima da família real à revista ‘People’. "Nada voltará a ser como era antes. Harry está focado no futuro dele com a nova família", concluiu.