Camilla Parker-Bowles ameçada nas redes sociais devido a escândalo em série televisiva

A equipa da Clarence House, a residência de Carlos e Camilla em Londres, no Reino Unido, viu-se mesmo obrigada a desativar as contas online após receber várias mensagens de ameaças que violam as diretrizes das redes sociais da Casa Real. Um porta-voz do palácio já fez mesmo saber que está "montada uma campanha bastante desagradável contra a duquesa".Helena Bonham Carter, a atriz que interpreta a princesa Margaret na série, já veio pôr água na fervura e dizer que antes de cada capítulo se deve notar que a série é ficção e não um documentário. A atriz foi mais longe e já disse mesmo que a Netflix tem "a responsabilidade moral" de alterar os seus telespetadores que estão perante uma ficção.Prevendo o que está a acontecer, o irmão da princesa Diana, o conde Charles Spencer, revelou numa entrevista que não permitiu que fosse usada a sua casa de família, onde cresceu Diana, como cenário das gravações, por ter receio que os espectadores confundissem ficção com realidade."Ele acha que os pais estão a ser explorados e representados de uma maneira simplista e falsa para se fazer dinheiro", afirmou àquele jornal uma fonte próxima do filho mais velho de Carlos e Diana.