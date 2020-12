Campeão de MMA faz treino de luxo no Algarve

O lutador irlandês Conor Mcgregor está a estagiar no Algarve enquanto prepara o regresso à UFC (Ultimate Fighting Champion), depois de um ano sem combater, para entrar no ringue com o norte-americano Dustin Poirier no próximo dia 23 de janeiro.O campeão de MMA (Mixed Martial Arts) está hospedado com a família num empreendimento de luxo, em Lagos, onde o preço da estadia para uma semana ronda os 10 mil euros.

Nas fotografias que Conor publicou nas redes sociais é visto a treinar nas escadas na praia do Camilo.