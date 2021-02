Candice Swanepoel apimenta redes sociais Lingerie sexy e atrevida mostra curvas sensuais da modelo

Candice Swanepoel apimenta redes sociais

18 fev 2021 • 15:57

O Dia dos Namorados já passou mas são várias as marcas que continuam a apostar nos conjuntos sexy de lingerie. Candice Swanepoel foi um dos ‘anjos’ escolhidos pela Victoria’s Secret para promover as peças da coleção romântica.



Aos 31 anos, a modelo sul-africana posou para a câmara e exibiu a sua beleza estonteante, bem como as curvas deslumbrantes.

