Cândida Baptista acusa Ljubo de lhe ter proposto sexo em troca da vitória

A guerra entre Ljubomir Stanisic e Cândida Baptista parece não ter fim. A ex-concorrente do ‘Hell’s Kitchen’ (SIC) acusa o chef jugoslavo de lhe ter proposto a vitória do programa em troca de favores sexuais. Segundo a revista ‘TV Mais’, que teve acesso ao processo que deu entrada no Tribunal Civil de Lisboa, Cândida Baptista exige uma indemnização de 40 mil euros a Ljubo. "Queres vencer esta competição? Podemos fazer um acordo... Let’s make a deal, I love a good deal [Vamos fazer um negócio, eu adoro um bom negócio]", afirmou, alegadamente, o chef jugoslavo à cozinheira. "A conotação para o pretendido negócio foi percecionado pela ora autora [Cândida] no sentido que tal entendimento estava necessariamente associado a um favor sexual, tendo ficado perplexa, indignada e bastante constrangida com tal proposta", podia ler-se.Mas esta não foi a única acusação sexual que Cândida Baptista fez contra o chef. A ex-concorrente brasileira afirma que Ljubomir fez observações impróprias sobre o seu corpo numa prova física em que teve de usar uma t-shirt branca. "Durante a sessão de alongamentos, Ljubomir, ao reparar na transparência da t-shirt e perante todos presentes, exclamou duas vezes: ‘Aqui podem ver mamas perfeitas’". Cândida recordou, ainda, que o chef fez outras insinuações sexuais, tendo-lhe perguntado se "não gostava de leite" e de ter referido "insistentemente que esta já devia estar a sentir falta de sexo".Ljubomir Stanisic negou as acusações de Cândida Baptista e afirmou que era ela quem tinha "uma postura de confronto e provocação claramente assumida" e uma "clara e manifesta intenção" de o "provocar". O chef considera que este processo "não passa de uma tentativa" da ex-concorrente para se enriquecer, "indevidamente, à sua custa". Ocontactou a assessoria de Ljubomir para obter uma reação às acusações, mas sem sucesso.Afirmou, alegadamente, Ljubomir ao reparar na transparência da t-shirt de cândida baptistaDisse, "num tom agressivo", o chef enquanto olhava para a área genital da ex-concorrenteAfirmou Ljubo num dos dias de gravações do programa de cozinhaCândida Baptista acusa Ljubomir Stanisic de fazer insinuações com conotação sexualA ex-concorrente afirma que a produtora Shine Iberia a incentivou a ficar em silêncio em relação às supostas insinuações e comentários de Ljubomir StanisicEsta não é a primeira vez que Ljubomir Stanisic tem problemas com a Justiça. Em abril de 2020, quando o País estava em confinamento obrigatório, o chef foi acusado pelo Ministério Público de crime de corrupção ativa e outro de desobediência. Em causa esteve o facto de ter oferecido uma garrafa de vinho a um agente da PSP para poder ir passar a Páscoa a Grândola.Uma outra polémica que assombrou o ‘Hell’s Kitchen’ foi quando a ex-concorrente Viktoriia acusou o colega Pedro de assédio. "Pedro, não é só seres bonito para as câmaras. (...) Em vez de andares a mandar mensagens para as ‘gajas’ a convidá-las para ‘pinar’, convida-as para estudar", disse a cozinheira ao colega durante o programa da SIC.