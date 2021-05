Cândida Pinto de 'Hell's Kitchen' arrasa Ljubomir Stanisic: "É uma cópia barata"

ficou em terceiro lugar no programa, da SIC. A cozinheira, de 39 anos, que foi expulsa no último domingo, não guarda boas memórias da experiência e, em conversa com os jornalistas,", garantiu, reforçando ainda que o que mais gostou foi de conhecer os colegas. ", afirmou.Questionada sobre se tinha intenções em ir a algum restaurante do chef jugoslavo, a ex-concorrente do 'Hell's Kitchen' descartou essa hipótese., garantiu.

Esta segunda-feira, Cândida Pinto fez uma videochamada para o 'Casa Feliz', da SIC, apresentado por Diana Chaves e João Baião onde confessou que não voltava a inscrever-se no programa. "Não foi uma boa experiência. Jamais voltava a repetir", afirmou, deixando os apresentadores sem saber o que dizer.



A terceira classificada do 'Hell's Kitchen' contou ainda que a dinâmica do programa é totalmente contrária do que acontece no dia a dia nos restaurantes. "Foi divertido em algumas partes apesar de ser muito diferente da cozinha normal, da vida do restaurante", diise, justificando que só tinha 45 minutos para fazer um prato tendo em conta que nos restaurantes os menus são testados antes.



Recorde-se que Francisca Dias foi a grande vencedora do programa.