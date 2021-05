Cândida Pinto do 'Hell's Kitchen' casou-se no final do programa: "Foi uma cerimónia a três"

26 mai 2021 • 19:53

"A razão principal da minha vinda esta semana a Portugal foi o meu casamento. Eu vim com a minha filha e com o até então namorado e casámo-nos. Foi uma cerimónia a três. Estou feliz com a minha família nova. Tem funcionado muito bem este um ano e meio juntos", confessou.



já regressou a Viena, na Áustria, onde reside há alguns anos, depois de ter participado no programa, da SIC. Mas há umas semanas, a terceira classificada do concurso de culinária esteve em Portugal onde concedeu uma entrevista ao programa 'Júlia', da estação de Paço de Arcos.Esta quarta-feira, Júlia Pinheiro exibiu a conversa e Cândida Pinto acabou por revelar que trocou juras de amor com o seu namoradoA ex-concorrente do 'Hell's Kitchen' já confessou que não gostou de participar no programa da SIC e que não sabia como iria funcionar o concurso liderado por Ljubomir Stanisic. Para além do mais, afirmou que o chef jugoslavo é "uma cópia barata do Gordon Ramsay" . No 'Júlia' explicou como foi parar ao 'Hell's Kitchen'.Francisca Dias foi a grande vencedora do programa de Ljubomir Stanisic e já está a trabalhar num dos seus restaurantes em Lisboa.