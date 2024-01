Cândido Costa recorda tempos de desemprego em Aveiro “Percebi de que matéria sou feito”, revelou o antigo jogador de futebol.

Cândido Costa

01:30

O ex-futebolista Cândido Costa recordou a fase difícil que viveu quando esteve desempregado. “Vou para o IEFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro... Quando estás desempregado convidam-te para estudares e os olhos julgaram-me muito no primeiro dia que lá fui, mas não me incomodava nada”, começou por contar Cândido Costa, de 42 anos, no ‘Alta Definição’ (SIC). E continuou: “Percebi que celebrar a vida e ser feliz tanto se é na Champions, num jogo com 60 mil, como é ser nomeado delegado numa turma do IEFP”. “A partir daí comecei a fazer as pazes com o futebol e tudo. Achava que estava difícil para mim e via as minhas colegas de turma a esconderem um pão na hora do almoço para levarem para casa. Foi importante ter esse impacto, porque eu percebi que ter ao meu lado o Jorge Costa ou o Vítor Baía, às tantas, era a mesma coisa que ter o Armando ou o Filipe do IEFP. Eu percebi de que matéria sou feito”, disse, por fim.



Recorde-se que durante a carreira de futebolista, Cândido Costa representou clubes como o FC Porto, Sp. Braga e Salgueiros, entre outros. Atualmente, é repórter e comentador no Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol, e é um dos concorrentes do ‘Taskmaster’, da RTP 1.

