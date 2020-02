Cansada de esperar pelo ex, Ágata arranjou novo namorado: "Não ia ficar para tia"

Ágata diz-se apaixonada por Rui Pereira, o tarólogo que nos últimos meses tem sido a sua companhia. Em parte porque segundo explica este preocupa-se com o seu estado de alma e dá-lhe "imensa força"."A verdade é que eu preciso de rir e cantar", conta-nos. Isso, contudo, não quer dizer que tenha esquecido Francisco Carvalho, com quem esteve mais de 16 anos, para quem recentemente cantou ‘Nunca Vou Deixar de o Amar’ que deixou todos espantados. Continuará então Ágata apaixonada por ele? A cantora ri-se e explica o que os une., revela, deixando no ar que existe ainda algo que não esqueceu no homem que a levou até a fazer uma pausa na sua carreira de sucesso de cantora.Quanto à possibilidade de lhe perdoar a traição... Ágata fica indecisa. "Se ele pedisse desculpa...", deixa ficar no ar. Contudo acaba por continuar a frase. "Não sei o que hei de responder quando falam da nossa ligação porque o meu coração também está ocupado. Só o tempo poderá responder a isso", sustenta assim a sua resposta indecisa.De resto, a cantora, depois de 16 anos apaixonada pelo empresário de Chaves, não queria ficar sozinha, diz.Mas depois Ágata volta atrás. Afinal sente-se agora "completa" ao lado do tarólogo que ela diz que a salvou de momentos "muito complicados" depois de se separar. "Estava perdida. Arranjei com ele forças para ultrapassar momentos difíceis [está a lutar contra um cancro na bexiga] e para agora voltar a cantar."