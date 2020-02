“Cansada de não poder rentabilizar o corpo”: Filha de Steven Spielberg quer ser atriz de filmes pornográficos

Nas redes sociais ela já era conhecida pelo alter ego de ‘Vandal Princess’, uma jovem que, para além de publicar selfies sobre comida, artes e trabalho, também partilhava mensagens sobre como "honrar mais o corpo".Ora, Mikaela Spielberg, a filha adotiva de Steven Spielberg - um dos mais conceituados realizadores da história do cinema - revelou agora que quer ser estrela de filmes pornográficos."Eu sou uma criatura sexual... Cansei-me de não poder rentabilizar o meu corpo e, francamente, cansei-me de me dizer para odiar o meu corpo", justificou a jovem de 23 anos."Também me cansei de trabalhar dia a dia de uma maneira que não estava a satisfazer a minha alma", desabafou Mikaela que garante já ter informado a família da decisão e ter recebido de pronto o apoio de todos incluindo de Steven Spielberg. Como Mikaela vive em Nashville, no Tennesee, e os pais em Los Angeles, a cerca de dois mil quilómetros de distância, a notícia foi dada via FaceTime."Eles não ficaram nada chateados. Ficaram sim um pouco intrigados", revelou. Em entrevista ao ‘The Sun’, a jovem contou que já realizou vários vídeos porno caseiros a solo, e que acredita poder fazer a diferença, sobretudo em vídeos de fetiche."Sinto vontade de fazer esse tipo de trabalhos. Acho que sou capaz de ‘satisfazer’ outras pessoas, e não de uma maneira que me faça sentir violada".