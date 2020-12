Cantor brasileiro da dupla Lucas e Matheus morre com Covid-19 após viagem a Portugal

Matheus

23 dez 2020 • 10:56

O cantor brasileiro Matheus, da dupla Lucas e Matheus, morreu com Covid-19 após viagem a Portugal. A informação foi confirmada esta terça-feira pela família do artista.

Edilson da Silva Rodrigues, nome verdadeiro do artista, tinha 57 anos, e, segundo o Globo, começou a apresentar sintomas de infeção pelo novo coronavírus após chegar ao Brasil vindo de uma viagem a Portugal.

O músico estava internado no hospital há cerca de uma semana e não sobreviveu a complicações relacionadas com a Covid-19.

A dulpa que Matheus integrava com o irmão, Lucas, conta com 25 anos de carreira e muitos sucessos, dentro e fora do Brasil, contando-se 40 discos de ouro, 25 de platina e 5 de diamante. A banda vendeu mais de 7 milhões de álbuns.