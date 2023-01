Cantor brasileiro Igor Moreira assassinado com 20 tiros na própria casa em Manaus, no Brasil Família do artista de 29 anos acredita que se tratou de um engano, já que não encontram qualquer motivo para o crime.

01:30

O cantor brasileiro Igor Moreira foi assassinado com 20 tiros, na própria casa, em Manaus, no Brasil. A família do artista de 29 anos acredita que se tratou de um engano, já que não encontram qualquer motivo para o crime, que está a ser investigado.

Mais sobre