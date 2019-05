Cantor brasileiro morre em queda de avião aos 28 anos

Gabriel Diniz morreu, esta segunda-feira, aos 28 anos, num acidente de avião em Estância, no sul de Sergipe, no Brasil.O cantor ficou conhecido pelo sucesso "Jenifer", tema lançado em 2018 que atingiu o primeiro lugar das músicas mais tocadas nas rádios brasileiras.O voo que vitimou o artista tinha descolado de Salvador e acabou por cair numa zona de difícil acesso e ainda não são apontadas as causas da tragédia.