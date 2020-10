Cantor Emanuel deixa programa lavado em lágrimas por causa do pai

foi um dos convidados da manhã desta quinta-feira do programa da SIC 'Casa Feliz'.Bem-disposto, o cantor começou a conversa de forma com João Baião e Diana Chaves, mas acabou o programa lavado em lágrimas, depois de ter interpretado a canção que compôs a pensar nos mais velhos, que sofrem com a solidão muitas vezes imposta pela pandemia de Covid-19.Antes de subir ao palco, acabou por revelar que o pai se encontra numa situação particularmente delicada, após ter sofrido um AVC.Após a atuação, Emanuel, lavado em lágrimas, não conseguiu continuar a conversa com os apresentadores e teve de abandonar o estúdio. "Amo muito os meus pais. Obrigado. Desculpa, não consigo falar mais", disse, com João Baião também sem conseguir conter a emoção.