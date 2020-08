Cantor Julio Iglesias surge debilitado e preocupa fãs

O avanço da idade é cada vez mais notório em Julio Iglesias, que se prepara para completar 77 anos em setembro próximo.



Na última semana, o cantor romântico foi fotografado durante uma ida a banhos numa praia em Punta Cana, na República Dominicana, e captou atenções ao revelar dificuldade em andar.





Tinha, ainda, adesivos nas pernas. Nas imagens divulgadas pelo programa ‘Sálvame’, da Telecinco, Iglesias surge amparado por duas fisioterapeutas.

Há dois anos afastado dos holofotes, as novas fotografias do artista vêm alimentar os rumores de que Julio está a atravessar uma fase conturbada a nível de saúde. Em 2015, foi operado às costas e obrigado pelos médicos a estar em repouso absoluto.



Desde então, a imprensa espanhola tem avançado que o cantor mediático tem tido várias reuniões com advogados para reorganizar o seu património.

A imagem de fragilidade de Julio Iglesias está a preocupar os fãs, que já especulam sobre problemas de saúde maiores. No entanto, o eterno galã não comentou o assunto.