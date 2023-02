Cantor Marilyn Manson enfrenta acusação de abuso sexual de menores Réu expulsou-a do autocarro e disse que se ela contasse a alguém o que tinha acontecido.

Marilyn Manson está a ser acusado de violar uma fã de 16 anos, após um concerto em Dallas, nos Estados Unidos, em 1995. "A queixosa ficou magoada, assustada, humilhada e confusa. No final, o réu expulsou-a do autocarro e disse que, se ela contasse a alguém o que tinha acontecido, a matava a ela e à sua família", cita a revista ‘Rolling Stone’.



O cantor de 53 anos é também acusado de manter contacto com a jovem após o sucedido, continuando a abusar e a pressionar a vítima.

