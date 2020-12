Cantor Matheus que morreu vítima da Covid-19 não queria ir para o Brasil com medo do vírus

"Foi um choque quando soube que o meu ‘irmão’ tinha morrido". As palavras são de Manuel Santos, que era amigo de Matheus, desde que o cantor brasileiro, de 57 anos, foi viver com a família para Recarei, em Paredes.Emocionado, revelou que Matheus tinha problemas cardíacos e que não queria ir para o Brasil, com medo do vírus que acabou por lhe roubar a vida."Ele não queria ir. Estive com ele na véspera da viagem e disse-me que tinha medo, mas a família queria muito passar o Natal em Prudente e, por isso, ia fazer-lhes a vontade", explicou Manuel Santos. Edílson Rodrigues, mais conhecido por Matheus, embarcou para o Brasil no dia 11 de dezembro e terá sido ainda no avião que teve os primeiros sintomas da Covid-19."Ele ligou-me e disse que tinha feito o teste e que tinha dado positivo, mas também disse que estava bem", explicou. No entanto, após dois dias, o cantor sertanejo piorou. Teve de ser internado e intubado. Nesse período, apresentou problemas renais. Acabou por morrer na terça-feira, na Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente - a sua terra natal. Antes de ser internado, o cantor terá comentado que deveria ter sido infetado num programa de TV, em Portugal.Matheus, a mulher Fabiani e os filhos - Lara, de 16 anos, e Matheus Júnior, de 11 - viviam em Recarei desde agosto de 2019. "Era uma pessoa querida e humilde. Apesar de ser uma figura pública, não se achava superior a ninguém", disse com lágrimas nos olhos Manuel Santos.u Matheus era natural de Presidente Prudente, em São Paulo, e cantava com o irmão Lucas há 27 anos. A dupla Lucas & Matheus contava com cinco milhões de discos vendidos, 27 álbuns e mais de 15 coletâneas lançadas. Apesar de nunca terem pensado fazer carreira fora do seu país, a música dos dois brasileiros saltou fronteiras e fez grande sucesso nas comunidades portuguesas um pouco por todo o Mundo.Quando lançaram o primeiro álbum, ‘Palavras ao Vento’, em 1994, os irmãos vieram apresentar o trabalho a Amarante, a convite de um empresário. Em 2018, festejaram as bodas de prata no Coliseu do Porto. Os dois irmão sertanejos são detentores de 22 discos de ouro, 14 de platina e 12 de dupla platina.