Cantor MC Kevin morre ao fugir da mulher após sexo com prostituta

caiu de uma varanda do quinto andar do Hotel Brisa Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Chegou a ser assistido no hospital, no entanto, não resistiu aos ferimentos.



Deolane Bezerra.



A polícia já iniciou uma investigação e novos dados estão em cima da mesa. A prostituta e modelo de fitness Bianca Domingues, de 26 anos, garante que estava com o artista no quarto 502 quando tudo aconteceu. No depoimento que prestou à Polícia Civil, garante que teve sexo com MC Kevin e este, com medo de ser apanhado pela mulher, tentou saltar para outro andar e acabou por cair.



Bianca Domingues afirmou que o artista "acreditava que a esposa estava à porta do quarto, ficou assustado e tentou sair".



Victor Elias Fontenelle, um amigo de MC Kevin que também estava no quarto quando tudo aconteceu, confirma a versão da modelo. Victor contou ainda que também teve relações sexuais com Bianca antes dela se dirigir para a varanda com MC Kevin.



Segundo o delegado Henrique Damasceno, da esquadra encarregue da investigação, no seu depoimento, Victor Elias Fontenelle contou que estava a passear com MC Kevin no paredão junto à praia quando conheceram Bianca Domingues e a convidaram para ir com eles para o hotel.



Entretanto, a Polícia Civil apreendeu cinco telemóveis para a investigação: entre eles o do próprio MC Kevin, o da mulher, o da modelo e o do amigo. Foi ainda solicitado um exame toxicológico ao corpo do artista já que em alguns depoimentos amigos relatam o consumo de álcool e drogas durante o fim de semana.



MC Kevin deixa uma filha, Soraya, de cinco anos, fruto da relação anterior com Evelin Gusmão.







