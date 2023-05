Cantor Rúben Aguiar que atropelou homem em Alcochete é amigo dos Aveiro São velhos conhecidos e ele até já atuou em festas da família.

Foto: DR

01:30

Rúben Aguiar, o cantor popular que foi detido na sexta-feira pela PJ por tentativa de homicídio de um homem num posto de combustível em Alcochete e que se encontra em prisão preventiva (ver mais na pág. 16), é amigo da família de Cristiano Ronaldo, mais precisamente de Elma, Katia e Dolores Aveiro. Em outubro do ano passado, o artista esteve à conversa com Júlia Pinheiro nas tardes da SIC e foi surpreendido com um vídeo de Katia, no qual esta revelou que se conhecem desde crianças. E a irmã de Cristiano Ronaldo fez questão de enviar um vídeo a revelar que são amigos. “Conheço a família do Rúben, conheci o pai, meu amigo Armando, que também foi um grande ajudante na minha carreira musical”, acrescentou. Já Rúben revelou ter atuado em várias festas da família Aveiro.





