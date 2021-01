Cantor Rui Andrade inconsolável com a morte da irmã aos 46 anos

"

, disse Teresa, na altura.

está de luto. O cantor chora a morte da irmã, que morreu no último sábado, após uma luta contra o cancro nos ovários, aos 46 anos.Na sua conta de Instagram, o artista partilhou uma homenagem à irmã., pode ler-se.De imediato, Rui recebeu várias mensagens de carinho e força na caixa de comentários: "Abraço-te, Ruizinho", "Muita força", "Estamos aqui" ou "Os meus sentimentos. Mil abraços".O artista foi um dos maiores apoios da irmã, a quem foi inicialmente diagnosticado um cancro nos ovários. Mais tarde, Teresa acabou por ser diagnosticada também com cancro no estômago. Em abril de 2019, a irmã do cantor foi operada, mas em novembro, os médicos disseram-lhe que o cancro já tinha alastrado:, disse, durante o 'Programa de Cristina', em dezembro de 2019.