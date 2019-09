Cantora Anitta faz pausa na carreira com depressão e esgotamento

01:30

A cantora Anitta decidiu afastar-se temporariamente das luzes da ribalta por motivos de saúde.Segundo a imprensa brasileira, a artista foi diagnosticada com um esgotamento e voltou a manifestar sintomas de depressão. Nas últimas semanas, Anitta sofreu várias crises, que se agravaram com o fim do seu relacionamento com Pedro Scooby."Anitta descarregava no namorado e ficava pior porque se sentia culpada... A relação não estava boa", revelou uma fonte próxima da cantora ao site Extra. Entretanto, a atriz e apresentadora Luana Piovani, ex-mulher de Scooby, já comentou a separação: "Que constrangimento", disse a rir.