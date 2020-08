Cantora Claudisabel sofre com mioma no útero aos 37 anos

Claudisabel, de 37 anos, foi diagnosticada com um mioma no útero, um tumor benigno que cresce no tecido do útero. Durante o programa de Júlia Pinheiro na SIC, a cantora revelou que recentemente descobriu vários quistos nos seios, assim como um mioma no útero.

"Tenho um mioma, que não me impede de ter filhos para já, mas a longo prazo provoca-me problemas em outros órgãos. Tem uma dimensão de uma gravidez de três meses, a médica dizia que era impossível, na minha idade, ter uma coisa daquelas", contou.

Apesar de ser considerado um tumor benigno, a dimensão do mioma, que se encontra localizado fora do útero, poderá provocar "lesões a nível de bexiga, intestinos e rins, e tem tendência a aumentar".

A artista revelou ainda que foi aconselhada pela médica a retirar o útero, contudo recusou fazê-lo pelo desejo de ser mãe: "Se eu ainda tenho possibilidade de ter filhos, prefiro arriscar vir a ter outras complicações e outros problemas, que eu tenho consciência e sei que vou ter, do que tirar já toda a possibilidade de o fazer", explicou.

Claudisabel recordou ainda um acidente de viação que sofreu há cerca de um ano, que lhe provocou graves e irreversíveis lesões, como hérnias, visão e problemas musculares.