Cantora Demi Lovato vê casamento de sonho desfeito

Mais um sonho desfeito para. A cantora, de 28 anos, que estava tão empenhada em planear um casamento digno de uma rainha com o namorado, decidiu pôr fim à relação, deixando todos em choque. De acordo com a revista ‘OK!’, dias antes da separação, Lovato mostrava-se entusiasmada com os preparativos para a cerimónia e fazia questão de que esta se realizasse na primavera. Já tinha até decidido que Ariana Grande seria dama de honor e que Sam Smith iria cantar na festa.A cantora norte-americana recorreu à ajuda de um organizador de casamentos para que tudo fosse perfeito. Uma das pessoas que não seriam convidadas, segundo a publicação, era a ex-melhor amiga da artista, Selena Gomez., revela uma amiga da cantora à ‘OK!’, acrescentando que houve quem achasse que ela "estava a apressar as coisas."Demi Lovato e Max Ehrich começaram a namorar em março e ficaram noivos em julho. Apesar de curto, o namoro foi bastante badalado nas redes sociais, onde eram partilhadas várias fotos juntos. Sem comentar publicamente a separação, a artista confirmou o fim da mesma ao surgir sem o anel de noivado e, posteriormente, ao apagar todas as fotografias com o ex-namorado.De acordo com o Page Six, Max tomou conhecimento do fim do noivado através da imprensa. ", escreveu no Instagram.