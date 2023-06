Cantora e irmã de CR7 trocam acusações Claudia Nayara revelou que Elma Aveiro lhe comprou uma "réplica original".

Cantora e irmã de CR7 trocam acusações

Claudia Nayara e Elma Aveiro têm trocado acusações nos últimos dias através das redes sociais, após a cantora ter revelado que a irmã de Cristiano Ronaldo lhe comprou uma "réplica original". Apesar de Elma ter negado, e garantir mesmo que nunca falou com a artista, esta confessou ter provas.



"Acho melhor estares no teu cantinho. Vou-te dizer quem é a palhaça. Sabes como é que eu subi na vida? A trabalhar e à minha pala. Não foi à custa do meu irmão. Tu és quem és à custa do teu irmão, só isto", disse Claudia Nayara.

