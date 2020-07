Cantora Isaura já terminou sessões de quimioterapia

Após ter revelado em fevereiro, que foi diagnosticada com cancro da mama, Isaura partilhou nas redes sociais um desabafo em que revela que terminou os tratamentos de quimioterapia.

"Acho que 2020 tem sido um ano estanho para toda a gente. Mas a pouco e pouco vamos traduzindo estranheza em coisas boas", começou por dizer na legenda da publicação.

"Há duas e três e quatro semanas atrás, da quimioterapia ir acumulando, sentia-me extenuada de coisa nenhuma. Ontem andei 12 km na serra de Sintra e tirando os gémeos massacrados parece que não foi nada", acrescentou.

"Fiz a minha última sessão de quimioterapia no dia 3 de julho e ainda é cedo para notar grandes recuperações no corpo mas sabe bem saber que já está e às vezes uma mudança mental é quanto basta. Por isso, a todos nós que estamos metidos neste 2020 esquisito: ‘bora equipa’", terminou, mostrando-se otimista com o futuro.