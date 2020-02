Cantora Isaura luta contra o cancro da mama: "Estou pronta para dar cabo dele"

No Dia Mundial do Cancro venho para vos dizer que fui diagnosticada com cancro da mama.", começou por dizer.



Isaura depressa se mostrou confiante da recuperação. "Felizmente é possível tratar e há-de ficar tudo bem!", disse, logo de seguida, admitindo que "há qualquer coisa que muda" no segundo em que alguém é confrontados com um cenário destes.



"É possível que nos próximos meses não seja tão expedita e desenvencilhada como de habitual - há muitas coisas a fazer agora - cuidar de mim teve, obrigatoriamente, que levar a taça para casa e chegar ao topo da lista. Eu continuo aqui, pronta para fazer coisas, é só um ritmo novo", afirmou Isaura, que admitiu que as primeiras pessoas com quem fiz falar após lhe ser diagnosticada a doença foram pessoas que atravessaram ou ainda atravessam a mesma dura batalha.



"Graças a elas senti-me mais amparada e soube o que fazer com mais certezas.", afirmou ainda, mostrando-se também disponível para ajudar quem precise, alertando também para a importância de se fazer exames com regularidade para prevenir esta situação.



Preparada para a luta que vai enfrentar contra o cancro da mama, Isaura promete: "Quanto ao meu: estou pronta para dar cabo dele."









Os seguidores não ficaram indiferentes e deixaram várias mensagens de força. Algumas figuras públicas também mostraram o apoio. "

E vais dar cabo dele. Um grande abraço!", afirmou Tânia Ribas de Oliveira. "O cancro nem sabe com quem é que se meteu! Vai, Isaura!", escreveu Vasco Palmeirim. Rui Maria Pêgo, David Fonseca, Sílvia Alberto ou Nuno Markl também deixaram mensagens de carinho.





