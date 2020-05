Cantora Isaura mostra-se sem cabelo durante a luta contra o cancro da mama

epois de perder os cabelos, por causa da quimioterapia, Isaura perdeu também as sobrancelhas. "

Quando tirei a fotografia pensei 'olha, não tenho cabelo'. Hoje penso 'wow, que lindas sobrancelhas que eu tinha'", escreveu a autora do tema 'O Jardim' na legenda da publicação no Instagram.



Discreta, a artista de 30 anos tem desabafo aos poucos nas redes sociais sobre a fase difícil que está a viver, apesar de nunca ter escondido que se sente confiante na recuperação.



"Felizmente é possível tratar e há-de ficar tudo bem!", disse Isaura quando recebeu o diagnóstico do cancro.



Os fãs que acompanham Isaura não deixaram de lhe deixar mensagens ternurentas de apoio e força. "Passas uma mensagem linda e real", "És sempre linda", "Que linda carequinha", "Muita coragem", foram algumas das mensagens.



A apresentadora Sílvia Alberto, Pedro Fernandes ou o cantor Diogo Piçarra foram algumas das figuras públicas que também deixaram uma mensagem de carinho.







A cantora Isaura,, mostrou-se sem cabelo, fruto dos tratamentos.A artista, que venceu o 'Festival da Canção', na RTP, em 2018, decidiu mostrar o resultado dos tratamentos de quimioterapia a que tem estado sujeita ao partilhar uma imagem onde surge careca em frente ao espelho.