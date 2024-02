Cantora Luísa Sonza namora com médico português

Luísa Sonza e Luís Ribeirinho

Foto: Instagram

Após o polémico fim do relacionamento com Chico Moedas, a quem Luísa Sonza acusou de traição, em setembro do ano passado, o amor voltou a aparecer na vida da cantora brasileira, de 25 anos, e é português. Luís Ribeirinho voltou a fazer o coração da artista palpitar. O jovem, de

28 anos, é médico de Cirurgia Plástica e também modelo. Vive entre Munique, na Alemanha, e a cidade do Porto.