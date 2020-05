Cantora Maria Lisboa denuncia guerra com agente: "Até a minha vida quis tirar"

O conflito dura há vários meses, mas só agora Maria Lisboa teve coragem para dizer basta. A denúncia foi feita através do seu perfil no Facebook. Numa longa missiva, a artista faz graves acusações à agente.Indignada, a empresária descreveu o terror vivido ao longo dos últimos meses.Maria Lisboa acusa ainda Cristina Paiva de não a ajudar no campo profissional. "Esta mulher matou a minha carreira que tanto me custou. Foram 42 anos a cantar. Não conseguia dormir. Chorei lágrimas de sangue. Não vou perdoar esta maldita mulher."Embora tenha descrito toda a guerra através das redes sociais, a artista esclareceu que vai avançar para a Justiça. O afastamento dos palcos está alegadamente relacionado com a zanga.completou revoltada.