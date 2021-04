Cantora Marisa Liz lembra episódio traumático de assédio: "Ele disse-me: ‘Tu gostas de mim mas ainda não sabes'"

Marisa Liz, de 37 anos, uma voz ativa na luta pelos direitos das mulheres, falou sobre o tema do assédio e relatou uma experiência traumática que viveu ainda em jovem."Durante anos, quando era mais nova, fingia falar ao telemóvel quando andava sozinha à noite. Saía do comboio e ia dizendo: ‘Estou quase a chegar.’ Desde cedo sente-se essa insegurança, esse medo. Todas as mulheres o sentem."



À 'Sábado', a vocalista dos Amor Electro lembrou o medo que sentiu por causa de um admirador quando cantava num conhecido bar no Bairro Alto, em Lisboa.





O caso subiu de tom quando o mesmo fã começou a seguir a artista, após as atuações no espaço noturno.

