Cantora Micaela recorda depressão e trabalho nas limpezas

14:02

Apesar de ser um nome bem conhecido da música popular portuguesa,Numa conversa com Daniel Oliveira no ‘Alta Definição, a artista emocionou-se ao recordar o momento em que emigrou para Inglaterra e trabalhou nas limpezas de um hotel.recordou Micaela em lágrimas.Esta situação aconteceu após a artista ter feito várias "escolhas erradas" no que diz respeito à sua vida profissional, que a levaram abrandar a carreira na música, com muita dor e tristeza. Durante esse período de afastamento, a cantora não baixou os braços e enquanto trabalhava nas limpezas fazia concertos ao mesmo tempo.