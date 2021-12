Cantora Nelly Furtado teve dois filhos em segredo

Nelly Furtado revelou a novidade nas suas redes sociais

Foto: Getty Images

01:30

Nelly Furtado afastou-se dos holofotes da fama, em 2017, após ter sofrido um esgotamento nervoso. Desde então pouco ou nada se soube sobre a cantora luso-canadiana, de 43 anos, mas houve um pormenor, no Instagram da artista, que suscitou surpresa.Na biografia do seu perfil, Nelly Furtado escreveu agora que é "mãe de três crianças lindas, de 18, 3 e 2 anos". Assim, nestes quatro anos em que viveu de forma mais discreta, foi mãe mais duas vezes.A imprensa internacional aponta que o rapper Hoggy, 12 anos mais novo que a artista, é o pai dos bebés. Os dois trocaram juras de amor em 2018, um ano depois de Nelly Furtado se ter divorciado de Demancio Castello, com quem esteve casada 10 anos.