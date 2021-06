Cantora Nicole Scherzinger de férias no Algarve mostra-se apaixonada por Portugal

View this post on Instagram A post shared by Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger)

Quem visita o perfil da cantora norte-americana Nicole Scherzinger nos últimos dias fica com duas certezas sobre as paixões da vocalista das Pussycat Dolls: está perdidamente apaixonada pelo namorado, Thom Evans, e pelas paisagens portuguesas. É que a artista está, há cerca de uma semana, em território nacional, de férias.Nicole, de 42 anos, tem exibido as curvas de sonho em praias do Algarve, mas também se tem mostrado noutras paragens, sempre na companhia de Thom Evans, com quem mantém uma relação há dois anos.Recorde-se que está será, pelo menos, a segunda vez que a cantora visita o nosso País. Em 2020, Nicole ficou apaixonada pelas praias do Algarve e acabou mesmo por celebrar o seu 42.º aniversário em Portugal, tendo recomendado o destino de férias a várias amigas."É segunda-feira, é uma nova semana. Deus está a fazer algo novo. Novas portos, novos começos, novas transformações, novos avanços, novas bençãos", escreveu Nicole no Instagram, na legenda que acompanha uma série de fotografias da cantora na praia.