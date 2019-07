Cantora norte-americana comenta romance com o príncipe Carlos

Barbra Streisand esteve no último fim de semana em Londres onde deu um espetaculo no London’s Hyde Park. Passadas duas décadas, a cantora norte-americana acabou comentar os rumores que dão conta de um alegado envolvimento amoroso com príncipe com o príncipe Carlos.brincou a artista que não desmentiu o envolvimento com o filho da rainha Isabel II.Recorde-se que o príncipe e a artista conheceram-se em 1974 nos bastidores do filme 'Funny Lady'. O alegado caso aconteceu após a separação polémica de Carlos e da princesa Diana.