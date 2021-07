Cantora Patrícia Palhares mimada por Palhinha no sul do país

01:30

Os dias são de paixão intensa para Patrícia Palhares e João Palhinha, que conseguiram desfrutar de uns dias de descanso, deixando para trás as preocupações.O casal elegeu o Sul do País, nomeadamente a zona de Vilamoura, para gozar férias. Os dois aproveitaram o bom tempo para uma ida a praia e à noite estiveram a jantar com um casal de amigos. Planos que fizeram questão de partilhar com os admiradores, através das redes sociais, em que se mostram felizes.Esta é a oportunidade da jovem artista para desfrutar da companhia do namorado, jogador do Sporting, em pleno, depois da recente passagem pelo Campeonato Europeu, que não sorriu a Portugal.Ultrapassadas as desilusões, o atleta ajuda a amada a conquistar o título de mais sexy. Para votar em Patrícia Palhares tem de ligar para o 760 201 527 (custo da chamada 0,60 € + IVA).