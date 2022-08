Cantora Paula Fernandes sofre acidente aparatoso

A cantora Paula Fernandes, que recentemente marcou presença no Festival do Crato, sofreu um aparatoso acidente no Brasil.A artista escapou ilesa mas partilhou a imagem do seu carro, onde seguia com o namorado.

Nas redes sociais, admitiu que ganhou uma nova oportunidade da vida: “Eu ainda não sei bem como eu estou… Eu só sei que eu estou viva e sei que ontem renasci… Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria o nosso fim“, disse sobre as fotos partilhadas.