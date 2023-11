Cantora Rebeca em repouso absoluto Foi diagnosticada com uma bursite na anca. Já teve alta hospitalar.

A equipa de Rebeca, através das redes sociais, já explicou as razões que levaram ao internamento da cantora: "Foi diagnosticada com uma bursite na anca, a qual provocou uma inflamação no tendão do músculo da perna e que causa muitas dores, sem conseguir andar". A nota informava ainda que Rebeca já teve alta do hospital, estando em repouso absoluto.