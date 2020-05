Cantora Sia surpreende ao adotar dois jovens adolescentes

Recorde-se que Sia foi casada durante dois anos com Erik Anders Lang. Desde o fim do casamento, em 2016, a cantora não tornou público mais nenhum relacionamento.

A cantora Sia revelou que adotou dois adolescentes no final do ano passado., começou por contar, durante a participação no programa 'The Morning Mash Up'., confessou a artista de 44 anos, sem revelar mais detalhes.Atualmente solteira, a estrela musical já tinha manifestado a vontade de ser mãe, sem, no entanto, achar necessário encontrar alguém para construir uma família.Sia contou ainda como passou o período de quarentena com os filhos, devido ao surto de coronavírus., disse.