Cão de Bárbara Bandeira já é uma estrela

Bárbara Bandeira coleciona fãs nas redes sociais e parece que agora divide as atenções. A cadela da cantora, Kylie, já capta todas as atenções dos seguidores da jovem.A cadela chama-se, como referência à estrela americana, a irmã mais nova do clã Kardashian, de quem Bárbara Bandeira se mostra uma grande admiradora. Kylie é da raça, branca, com manchas castanhas.A artista de 18 anos não resiste a partilhar momentos carinhosos e engraçados com o animal de estimação através das redes sociais, e até já criou uma página dedicada à cadela onde apenas publica fotografias e vídeos da pequena Kylie., escreveu Bárbara Bandeira.Os admiradores de Bárbara Bandeira não resistem à ternura de Kylie, e a cadela já conta com mais de 10 mil seguidores no Instagram, e não poupam os elogios.Bárbara Bandeira, que se mostra uma dona dedicada, mostra também momentos da sua cadela ao lado do seu companheiro, o cantor Kasha, e revela que até arranja forma de levar Kylie a assistir aos seus concertos.A pequena Kylie está a morar com a filha mais nova dena nova casa da artista, que decidiu sair de casa dos pais e ir viver sozinha.