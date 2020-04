Cão de Diogo Amaral magoa-se numa pata: "Fiquei de coração apertado e sem saber como ia resolver o problema"

Diogo Amaral não ganhou para o susto quando, no sábado, Lobo, o seu cão, se magoou numa brincadeira, como relatou ontem à noite, numa publicação do Instagram.



"Ontem o Lobo mediu mal um salto no jardim e magoou-se numa pata.

O mundo está em estado de emergência e eu estou sozinho em casa com o Mateus e com o Lobo", referindo ao filho que tem em comum com Vera Kolodzig, de cinco anos e que, neste momento, está aos seus cuidados.



"Quero agradecer à Sandra e à incrível equipa da SOS ANIMAL PORTUGAL que nunca desistem, estão abertos e a funcionar a 100% para ajudar todos os que precisarem. Quero também agradecer por todos os cuidados de segurança que demonstraram durante todo o processo. Um enfermeiro foi buscar o Lobo ao meu carro, de luvas e máscara e não me deixaram sair porque estava com o Mateus.





O meu filho de quatro patas vai ficar bem, felizmente", concluiu.







