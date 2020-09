Cão dos pais de Tony Carreira encontrado após apelo

Depois de ter pedido ajuda através do Facebook para que fosse encontrado o cão dos seus pais, Tony Carreira anunciou que "Chico já voltou para casa".O cantor deixou uma mensagem de agradecimento pela ajuda e pelas partilhas. "Muito obrigado a todos, em particular ao Sr. Rui Félix que o encontrou e à Ana Serodio que cuidou", escreveu.Tony Carreira tinha deixado o alerta na tarde da passada terça-feira, dizendo que o animal da família tinha desaparecido em Vale Fetal, na Charneca de Caparica, e revelou o contacto do irmão, José Antunes, para quem tivesse informações poder contactá-lo.Os fãs mostraram-se partilhados e partilharam a sua publicação mais de 12 mil vezes.O apelo trouxe um desfecho feliz à situação.