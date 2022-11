Caos em Luanda no Adeus ao rei do Kuduro

Funeral do Rei do Kuduro

01:30

Miguel Azevedo

Com o balanço de um morto, mais de 30 feridos, desmaios, detidos e um enorme tumulto popular, realizaram-se ontem, no cemitério da Santa Ana, em Luanda, as cerimónias fúnebres do músico Nagrelha, considerado o rei do kuduro em Angola.

A loucura em torno do funeral do artista só será comparável ao de Agostinho Neto (presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola e primeiro presidente do país em 1975), que morreu em 1979. Durante a operação de reposição da ordem pública, para a qual foram chamados 800 agentes, 16 polícias ficaram feridos, dois dos quais foram esfaqueados. A vítima mortal é um adolescente, que morreu asfixiado durante o tumulto.

Gelson Caio Manuel Mendes (Nagrelha) morreu na sexta-feira, aos 36 anos, vítima de um cancro no pulmão. Estava internado no Complexo Hospitalar D. Alexandre do Nascimento, na capital angolana.