Capitão do Manchester preso nas ilhas gregas após agredir polícias

O capitão do Manchester United Harry Maguire foi preso na última noite na ilha grega de Myokonos, depois de se ter envolvido em desacatos já de madrugada.Segundo o jornal 'Daily Mail', o craque envolveu-se em desacatos com outro grupo de britânicos que também estava de férias na ilha, obrigando as autoridades a intervir.Quando os polícias chegaram ao local, Maguire ter-se-á mostrado violento,Durante os confrontos, os polícias sofreram ferimentos no rosto.O futebolista inglês foi detido, tendo passado a noite da cela. Ainda hoje, será presente a um juiz.O capitão do Manchester está de férias na ilha grega com outros colegas do clube e a estrela do reality show '