Caras conhecidas despedem-se de 2021 com viagens de sonho

A despedida de 2021 e a entrada em 2022 promete ser arrebatadora para muitos famosos, que decidiram partir em busca de novas aventuras. O sol e o calor mantêm-se como as escolhas mais consensuais, mas também há quem opte por umas férias na neve.Liliana Campos, de 50 anos, seguiu viagem com destino ao Brasil para aproveitar o bom tempo que se faz sentir no país. Em biquíni, mostrou-se confiante com o seu corpo e arrancou suspiros aos milhares de seguidores na internet. "Ouvi dizer, que existe Paraíso na Terra", escreveu a apresentadora da SIC na legenda da publicação, citando a música dos Melim.Também a atriz Júlia Palha partiu em busca das altas temperaturas e elegeu o Dubai para se despedir do ano. A atriz de ‘A Serra’ (SIC) está a aproveitar as férias para descomprimir ao fim de um ano de trabalho e mostra-se pronta para entrar em 2022 da melhor forma. O Dubai também foi destino de eleição da apresentadora Bárbara Guimarães, que decidiu viajar na companhia da filha Carlota, de 11 anos. Mãe e filha partilharam nas redes sociais um momento de cumplicidade no deserto.Amante de sol e mar, também Ana Guiomar ‘fugiu’ do frio e optou pela Ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe, para desfrutar em plenitude dos últimos dias do ano. Já Júlia Pinheiro mostrou a sua veia mais romântica e viajou para Paris com o marido, Rui Pêgo. Apaixonada pela beleza do património nacional, a atriz Mariana Monteiro elegeu a ilha da Madeira para o réveillon.Contrariando os destinos de sol, Luís Figo optou por umas férias em família na neve. Nem mesmo o frio abalou a boa disposição do internacional português, que continua amante de desporto e que se mostrou sorridente a praticar ski.