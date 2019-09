12:19

para uma revista

A cantora revelou ter sido vítima de assédio sexual por parte de um fotógrafo, durante uma sessão

Numa promoção ao próximo episódio de 'Untold Stories of Hip Hop', a rapper recordou o momento que nunca esqueceu.

"Nunca mais me vou esquecer desta sessão em que o fotógrafo estava a tentar aproximar-se de mim, do tipo, 'então, queres entrar nesta revista?'. Depois, tirou o pénis para fora. Fiquei tão furiosa", confessou a rapper que fugiu de imediato do local.

Cardi B garantiu que hoje não permitiria que o culpado não fosse denunciado e punido.