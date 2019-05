Cardi B sofre complicações depois de cirurgia plástica

Cardi B tem sido alvo de várias cirurgias plásticas depois de ter sido mãe, em julho de 2018. Como consequência, a cantora teve de cancelar um concerto que ia dar na sexta-feira, 24 de maio, nos Estados Unidos, depois de sofrer complicações no pós-operatório das últimas intervenções.Uma lipoaspiração e uma mamoplastia de aumento fizeram com que Cardi tivesse de repousar., informou a representante da cantora num comunicado.Durante um espetáculo em Memphis, a cantora revelou que tinha feito uma lipoaspiração. "Não me posso mexer muito porque senão estrago a lipoaspiração", contou depois de ter negado várias vezes que tinha feito intervenções cirúrgicas ao corpo.

Em declarações ao 'E! News', Cardi revelou que o período após a cirurgia é difícil. "Quando alguém faz uma lipoaspiração, as pessoas pensam que foi ao médico e que saiu logo maravilhosa. Mas, na verdade, é um processo muito longo, a recuperação. Leva cerca de três a quatro meses".



O concerto da próxima sexta-feira ficou marcado para dia 8 de setembro.