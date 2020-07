Carina Caldeira grávida do primeiro filho: “Nem eu ainda acredito”

A apresentadora do Porto Canal Carina Caldeira, de 37 anos, está grávida pela primeira vez, fruto do casamento com Francisco Cardia. A novidade foi partilhada na entrevista para a revista ‘Cristina’.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira fez questão de divulgar a novidade. "Grávida. Carina Caldeira, parabéns. Obrigada por escolheres a revista 'Cristina' para anunciar a luz na tua vida", escreveu a apresentadora da SIC na legenda de um vídeo que partilhou da entrevista.

"Estou grávida. Nem eu ainda acredito que digo isto. Eu quando digo isto ainda penso: ‘Meu Deus, será que isto é mesmo verdade?", questiona Carina à apresentadora.

A filha do administrador da SAD do Futebol Clube do Porto partilhou um longo desabafo nas redes sociais sobre o momento de felicidade que vive: "Hoje não é um dia como os outros e desconfio que nunca mais o será para o resto da vida. Aliás, há já alguns meses que nenhum dia foi como os outros, que carrego comigo uma sensação nova à qual ainda me estou a habituar, que o que faço começa e termina em algo que não me engloba só a mim", começou por dizer.

"Deve ser isto o amor incondicional que sempre me falaram e que nunca compreendi muito bem, mas a verdade é que tenho ouvido que estou com um brilho especial. Sou mãe. Estou grávida (…)", continuou.

"Como acredito que a felicidade se torna ainda mais real quando partilhada, hoje abro as páginas de alguém de quem gosto muito e que sempre senti que gostou de mim. Quis criar algo que pudesse emoldurar e espalhar pelas paredes da casa, que pudesse mostrar ao bebé quando tiver idade para perceber, quis fazê-lo de forma sincera, respeitosa e carinhosa como sei que é sempre feito pela Cristina Ferreira obrigada, de coração. Ai, e agora é a sério: vem aí um glitter baby!!!", terminou, agradecendo a oportunidade à apresentadora da SIC.



Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Apresentadora do Porto Canal revelou a novidade à revista de Cristina Ferreira.