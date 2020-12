Carina do ‘Big Brother’ arrasa Pipoca Mais Doce: “Vozes de burro não chegam ao céu”

Ex concorrente do reality show não gostou dos comentários de Ana Garcia Martins.

15 dez 2020 • 13:20

Carina Duarte, ex-concorrente do ‘Big Brother – A Revolução’, teceu fortes críticas a Ana Garcia Martins, mais conhecida por Pipoca Mais Doce. A comentadora do reality show da TVI não entendeu porque a concorrente quis abandonar a casa da Ericeira. Segundo a comunicadora, a jovem de 21 anos "obrigou a que os portugueses gastassem dinheiro para votar nela, obrigou a que outros concorrentes não entrassem. Se calhar (alguns) gostariam de ter tido essa segunda oportunidade e deixaram de ter porque a Carina foi escolhida".

Perante os comentários, a nortenha mostrou-se revoltada e não hesitou em criticar a comentadora, esta segunda-feira, através da sua conta de Instagram. "Prefiro o nível das bifanas ao nível dessa triste", escreveu nos instastories (publicações instantâneas), entretanto já expirados, esta segunda-feira, dia 14 de dezembro.

Contudo, as críticas não se ficaram por aqui: "Tenho recebido imensas mensagens a respeito da senhora Ana Garcia Martins…Então, eu prefiro mil vezes o meu nível de bifanas a aceitar humilhar pessoas que não conheço de lado algum a contar com um cachet dobrado! Com isto só quero dizer que não me incomoda. Vozes de burro não chegam ao céu".



Recorde-se que Carina foi identificada pela GNR como testemunha da discussão entre Rui Pedro e Joana, no passado domingo, nos estúdios do reality show.