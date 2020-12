Carina do ‘Big Brother’ desmente ameaças de Rui Pedro e acusa Joana: “Ela mentiu”

A dois dias da final do ‘Big Brother – A Revolução’, o ambiente continua tenso fora da casa mais vigiada do país. Depois de ter sido identificada pela GNR como testemunha das alegadas ameaças de morte de Rui Pedro a Joana nos bastidores do reality show, Carina Duarte veio esclarecer a situação.

A jovem do norte utilizou as redes sociais, esta segunda-feira, para desmentir as ameaças e acusou Joana de ter mentido em relação ao amigo.

"Eu não tomei partido do Rui. O Rui é que está a dizer a verdade, não ela. Vocês vêm para aqui defender a Joana quando ela é que mentiu", revelou através de um vídeo que publicou. "Já me está a cansar um bocadinho o facto de vocês virem para aqui defender a Joana quando ela simplesmente mentiu", acrescentou.



Recorde-se que Joana chegou mesmo a chamar as autoridades aos estúdios do 'Big Brother' e revelou que foi obrigada a contratar seguranças por temer um ataque de Rui Pedro: "Já vivi um terror dentro do programa e acho que podia ter ficado lá dentro. Neste momento, estou a gastar dinheiro em seguranças, porque me sinto em risco ao andar sozinha na rua".

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Ex-concorrente desmentiu as acusações de violência de Rui Pedro a Joana.