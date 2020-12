Carina do ‘Big Brother’ foi identificada pela GNR como testemunha da discussão entre Joana e Rui Pedro

A ex-concorrente do ‘Big Brother – A Revolução’, Carina Duarte revelou que foi identificada pelas autoridades como testemunha das agressões verbais de Rui Pedro a Joana nos estúdios do programa, este domingo. Os ânimos exaltaram-se entre os dois concorrentes e a GNR foi chamada a intervir quando, alegadamente, a ex-concorrente de Cascais sofreu ameaças de morte por parte de Rui Pedro.

"Eu realmente fui identificada como testemunha. Não entendi o porquê, ainda falei com a GNR a perguntar o porquê (…) A GNR disse ‘porque foi identificada’ e eu ‘Pronto, ok. Então, eu identifico-me", começou por contar aos jornalistas.

A jovem revelou ainda que não assistiu ao confronto entre os dois concorrentes: "Não posso falar do que não vi, por isso é que ainda não me pronunciei nas redes sociais. Primeiro são ambos meus amigos, não sei o que é que se passou. Ainda estou a tentar falar com um e com outro e tentar perceber".